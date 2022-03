Oggi è un giorno speciale per Fedez e Chiara Ferragni: Vittoria compie un anno. Arrivano tanti auguri, ma soprattutto quelli delle sue adorate nonne.

È proprio di oggi la notizia che Fedez, dopo aver annunciato la sua malattia, è stato operato al San Raffaele di Milano. Ma oggi, è un giorno molto importante anche per la piccola di casa, Vittoria, che compie il suo primo anno di vita.

Ovviamente, non deve essere un momento facile, ma mamma Chiara e papà Fedez domenica scorsa hanno deciso di spegnere in anticipo le candeline con lei, per non far passare inosservato questo momento.

Oltre ai due genitori, che amano alla follia la piccola Vittoria, non potevano mancare gli auguri delle due nonne, Marina e Tatiana, che hanno pubblicato su Instagram due meravigliosi post dedicati alla dolce bambina. Due bellissime dediche che, in un momento così particolare, fanno pensare a quanto i bambini rendono la vita ancora più speciale per tutti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG