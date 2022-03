Gianni Morandi, reduce dal Festival di Sanremo e da un nuovo grande successo, è stato ancora una volta operato alla mano.

Non c’è tregua per Gianni Morandi, che dopo aver avuto un grande successo con il suo singolo “Apri tutte le porte”, ora è di nuovo in ospedale per un’operazione alla mano destra.

A farlo sapere è proprio lui su Instagram, dove come spesso fa ha pubblicato una sua foto per comunicare a tutti di stare bene e che presto guarirà. L’operazione è andata bene ma è stata necessaria dopo l’incidente di un anno fa, che ha stravolto la vita di Morandi.

Per chi non ricordasse, un anno fa ad aprile 2021, Gianni Morandi ha rischiato la vita per colpa di un incidente domestico: aveva acceso un braciere in giardino dove bruciare le sterpaglie ma purtroppo ha riportato tantissime ustioni su tutto il corpo.

Ora sta meglio, ma le mani non si erano del tutto riprese, tanto è che il cantante continua la sua fisioterapia e le cure per ristabilirsi al 100%.

Riproduzione riservata © 2022 - DG