I paparazzi hanno immortalato gli ultimi nati della coppia, durante una vacanza sulla neve St. Moritz, nonno Silvio ha ben 14 nipoti ora.

Dopo che nonno Silvio ha celebrato le “quasi nozze” con Marta Fascina, Barbara e Luigi portano i loro ultimi nati in vacanza. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto dei piccoli Emanuele Silvio ed Ettore Quinto che hanno reso il cavaliere nonno per la 14esima volta.

I bellissimi nipotini di Silvio Berlusconi

Come riporta Today: “Con Ettore Quinto, quinto figlio di Barbara Berlusconi (il terzo nato dalla relazione con Lorenzo Guerrieri) e Emanuele Silvio, primogenito di Luigi e Federica Fumagalli, Silvio Berlusconi ha raggiunto il numero di 14 nipoti. Nipoti che non è dato sapere se siano stati tutti presenti sabato 19 marzo alla cerimonia di “nozze” del nonno, priva di valore giuridico, ma non per questo meno solenne, con la compagna Marta Fascina. Certezza è che a presenziare a Villa Gernetto, in Brianza, siano stati tutti i figli del leader di Forza Italia, Marina, Barbara, Eleonora e Luigi con l’unica eccezione di Piersilvio, he avrebbe evitato di presenziare per motivazioni legate al contagio da covid.”

Insomma, la famiglia Berlusconi si è allargata e Silvio è sempre più felice e appagato considerando le recenti nozze con la sua compagnia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG