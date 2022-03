La conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022, torna sul gossip della presunta rottura con Totti e svela da cosa è iniziato e perchè.

Dopo aver rotto il silenzio a Verissimo, Ilary Blasi torna a parlare del gossip che ha tormentato la sua famiglia per settimane. In occasione di un’intervista al settimanale Chi, la conduttrice svela quali sono stati secondo lei i motivi che hanno portato alla costruzione del gossip su una presunta rottura con Totti.

Le dichiarazioni di Ilary Blasi

Come riporta Fan Page, Ilary Blasi dichiara: “Quelle cose lì, sui grandi giornali le leggevo anche io insieme a voi. E, francamente, non abbiamo capito perché siano state dette e scritte. Anche se in vent’anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero cose così. Perché parlano di noi? Perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta: erano i primi giorni di guerra in Ucraina e parlavano di me e Francesco, aprivano i giornali con me e Francesco. È stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto.“

Poi conclude: “Ogni volta ti devi mettere a fare le smentite? Tanto ricapiterà. Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto su cose aleatorie, ma se hanno una soffiata vera, se ce l’hanno si vede“.

