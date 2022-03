L’opinionista de La Pupa e il Secchione ha espresso il suo parere su chi sarebbe stato il vippone più vero e quello che ha recitato di più nella Casa.

Soleil Sorge, in occasione di un’intervista al settimanale Chi, rivela quale sia stato secondo lei il vippone più sincero della Casa al GF e quale invece ha recitato di più. Immediata la risposta dell’ex gieffina che indica Alex Belli, il suo compagno di viaggio, come quello che ha finto di più e meglio.

Le dichiarazioni di Soleil Sorge

Come riporta Novella 2000, Soleil Sorge indica il vippone più sincero e dichiara: “Il concorrente più vero devo dire che è stata Katia Ricciarelli. Noi due eravamo un po’ come zia e nipote“. Come si apprende da Biccy, l’ex gieffina indica poi chi ha recitato di più e meglio nella Casa: “Mentre il miglior attore di questa edizione per me è Alex Belli. Diciamo che lui recita così tanto che poi è come se non recitasse affatto“. Tra Alex Belli e Soleil sembra comunque esserci un rapporto sereno ma al di fuori della Casa i due non si sono più visti. L’attore ha anche dichiarato di amare solo Delia Duran e di non pensare affatto all’ex gieffina il cui rapporto ha tenuto banco al GF per mesi.

