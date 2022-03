L’attore icona del cinema italiano ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo a 64 anni, il motivo è l’età e la voglia di godersi il suo nipotino Gabriele.

Massimo Ciavarro ha preso un’importante decisione, quella di lasciare il mondo dello spettacolo che lo ha reso nota come icona del cinema italiano. La star di Sapore di mare vuole godersi una nuova fase della sua vita, quella da nonno. L’età che avanza e l’esigenza di dedicarsi al suo nipotino lo hanno spinto a lasciare il piccolo e grande schermo.

Le dichiarazioni di Massimo Ciavarro

Come riporta Fan Page, Massimo Ciavarro ha annunciato di voler lasciare il mondo dello spettacolo: “Mi muovo solo quando mi chiamano per i fotoromanzi di GrandHotel. Perché hanno accompagnato tutta la mia vita: mi hanno dato da vivere quando ero solo un ragazzo, mi hanno lanciato in tutto il mondo regalandomi una popolarità enorme.“

A quanto pare, le priorità dell’attore sono cambiate ora viene prima il suo nipotino Gabriele nato dal figlio Paolo e la sua compagna Clizia. La coppia si è conosciuta al Grande Fratello Vip e da lì il loro amore non si è mai fermato, dando vita al loro primo figlio. Si attendono anche le nozze, anche se al momento non è la loro priorità.

Riproduzione riservata © 2022 - DG