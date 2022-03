La principessa etiope ha espresso il desiderio di fare l’opinionista al prossimo Grande Fratello e lancia un appello proprio al conduttore.

Clarissa, in occasione di un’intervista a Casa Chi, ha espresso il desiderio di essere la prossima opinionista del Grande Fratello. Proprio la piccola sorella Selassiè lancia un appello ad Alfonso Singorini, riconfermato alla guida del reality. Che il giornalista accolga la proposta della principessa etiope?

Le dichiarazioni di Clarissa Selassiè

Con Sonia Bruganelli fuori dai giochi, c’è sicuramente un posto vacante sulla poltrona da opinionista. Clarissa Selassiè punta a sedersi proprio in quelle vesti per esprimere al meglio se stessa. Come riporta Fan Page, la principessa dichiara: “Per il carattere che ho, mi piacerebbe tantissimo fare l’opinionista. So già che vi regalerei delle perle rare, di quelle che voliamo in alto. Io amo dare la mia opinione, penso che si sia visto e lo vorrei fare al Grande Fratello Vip a settembre. E poi mi piace molto cantare, anche con le mie sorelle. Tutte e tre abbiamo il nostro modo di esprimerci anche attraverso la musica. A breve farò uscire il mio singolo. Non un album, un singolo. Vado piano piano“.

Presente all’intervista anche Lulù Selassiè che lancia un’ultimo monito al conduttore: “Alfi, mi raccomando!”.

