E’ un momento molto delicato per la famiglia Ferragnez, anche Valentina sembra aver scoperto qualcosa di potenzialmente molto pericoloso.

Valentina Ferragni ha scoperto qualcosa che potrebbe essere molto pericoloso per lei. La sorella di Chiara ha numerosi fibromi al seno che deve controllare ogni 6 mesi e che potrebbero trasformarsi in qualcosa di maligno. Dopo la scoperta del tumore alla pelle, l’influencer si sofferma molto sul tema della prevenzione con i suoi follower.

Le dichiarazioni di Valentina Ferragni

Come riporta Today, Valentina Ferragni racconta ai suoi follower di avere delle fibrosi al seno e di quanto sia importante la prevenzione. La sorella della nota influencer dichiara: “Oggi visita ecografia mammaria. Sei mesi fa ho scoperto di avere molti fibromi nel seno (l’ho scoperto perché sentivo una piccola pallina sul bordo del seno) e ora devo farmi controllare ogni 6 mesi per vedere che questi fibromi benigni non si ingrossino e allo stesso tempo non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave (che purtroppo tante donne “conoscono”)”.

“Anche se non ho parentela con i tumori al seno o ovaie (per fortuna), è fondamentale farsi controllare appena qualcosa sembra strano o sentiamo cose strane! Mi raccomando ragazze tenetevi controllate e cercate in primis da sole di capire se qualcosa non va e andate dal medico se sentite nel seno palline o cose strane! E soprattutto fatevi controllare anche se siete giovani! La prevenzione salva le vite“

Riproduzione riservata © 2022 - DG