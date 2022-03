Secondo un’indiscrezione Fedez ieri si sarebbe operato all’ospedale San Raffaele di Milano, non si sanno altre informazioni perchè il rapper è stato molto riservato.

Secondo quanto riporta il quotidiano Libero, Fedez si sarebbe operato al San Raffaele di Milano. Il rapper aveva annunciato che per lui, ieri sarebbe stata una giornata molto importante ma poi il silenzio. Ebbene, secondo quanto trapelato dal giornale pare che il cantante abbia affrontato un’operazione.

Fedez si sarebbe operato secondo un’indiscrezione

Come riporta Today: “Fedez sarebbe stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano. A riferirlo è il quotidiano Libero, al momento però non si hanno altre informazioni. Lo stesso rapper non ha riferito, per questioni di riservatezza, quale malattia abbia e a quale tipo di intervento sarebbe stato sottoposto. Nessuna notizia sull’esito dell’intervento“.

Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del cantante, che due giorni fa ai suoi follower aveva dichiarato: “Domani per me sarà un giorno importante, volevo ringraziare tutte quella persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandano tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il mio morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo“.

