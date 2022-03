La presunta relazione tra la conduttrice e il medico non è ancora venuta alla luce ma la segretaria di Angiolini fa emergere nuovi dettagli sulla “forse” coppia.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono ancora al centro del gossip per la loro presunta relazione. Dopo che sono state pubblicate le foto del bacio, è stata intercettata la segretaria del medico che ha aggiunto un nuovo tassello al puzzle della loro love story.

Le dichiarazioni della segretaria di Giovanni Angiolini

Come riporta Gossip e Tv, la segretaria di Giovanni Angiolini risponde alla domanda sulla presunta relazione tra i due: “Mi dispiace ma il dottor Angiolini non vuole rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata. Vuole sapere se è davvero il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? Non confermo e non smentisco”. Il fatto che la donna non se la sia sentita di smentire totalmente il gossip che circola da alcune settimane, lascia sperare in una vera storia tra Michelle e Giovanni.

I due sono stati paparazzati a baciarsi, abbracciarsi e a camminare mano nella mano tra le strade della Sardegna. I due non hanno ancora rilasciato interviste o dichiarazioni in merito, ma le foto parlano chiaro e tra i due sembra esserci una relazione già avviata.

