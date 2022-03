Sembra che la cantante abbia chiesto al suo compagno verso cui è legata da moltissimi anni di sposarla, cosa avrà risposto lui?

In un’intervista, Iva Zanicchi ha confessato di aver fatto la proposta di matrimonio a Fausto Pinna il suo compagno. Per la cantante sarebbero le seconde nozze, la prima volta si è sposata con Antonio Ansoldi negli anni’60.

Le dichiarazioni di Iva Zanicchi

Come riporta Caffeina, Iva Zanicchi al Corriere della Sera aveva parlato del suo rapporto d’amore con Fausto Pinna: “Io e mio marito facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita. A qualunque età . Ogni donna, a qualunque età dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale. A 60 anni facevo le capriole…! Adesso meno, ma guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più. Casomai ti aiuti un po’ con la fantasia, ma conta tanto anche la tenerezza. Quando parlo di sesso, io intendo anche tutto quello che c’è prima dell’atto in sè: le chiacchiere, le carezze, le confidenze. D’altra parte si sa: amore e sesso aiutano a cantare. Ma è meglio fermarsi qui, che poi il mio compagno si arrabbia…”

Ora la cantate confessa: “L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto. Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG