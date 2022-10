Fausto Pinna è al fianco di Iva Zanicchi da tutta una vita (ma non è suo marito): conosciamo meglio il produttore musicale!

Fausto Pinna e Iva Zanicchi si considerano marito e moglie ma non hanno mai voluto suggellare la loro unione con un matrimonio. E così Fausto Pinna è l’eterno compagno della cantante di Zingara, al suo fianco da oltre 30 anni (e per sempre).

Non hanno mai avuto figli, ma i momenti di tenerezza non mancano nella loro vita di tutti i giorni: lui non ha mai smesso di corteggiarla come il primo giorno. Allora, conosciamo meglio il (non) marito di Iva Zanicchi, Fausto Pinna!

Chi è Fausto Pinna?

Fausto Pinna è un produttore musicale: infatti, c’è il suo nome dietro, ad esempio, all’album di Iva Care colleghe. Galeotto per loro fu proprio il CD del 1987 che contiene il singolo Solo tu: il loro primo incontro risale al 1986, proprio durante la lavorazione di quel disco.

Scovare informazioni su Fausto Pinna, però, è praticamente impossibile: non ha profili social (anche se ogni tanto fa capolino sul profilo Instagram della ‘moglie’), non sappiamo la sua data di nascita, né tantomeno quanto guadagni.

Fausto Pinna e Iva Zanicchi

Come anticipato, si sono incontrati per la prima volta nel 1986, quando Iva Zanicchi era ancora sposata con il suo primo marito, Tonino Ansoldi (l’uomo che, nel 1967, le ha dato la sua unica figlia, Michela).

Da Tonino ha divorziato alla fine degli anni ’70, ma non mai voluto convolare a nozze una seconda volta. Una decisione che ha sempre lasciato un po’ perplessi i fan. Inoltre, lei ha più volte ribadito che il suo primo matrimonio è stato un errore: “Non avrei dovuto sposare mio marito“, spiegò a Non disturbare.

Che dietro alla loro decisione di non sposarsi ci sia qualcosa di più, magari legato al rapporto della cantante con la fede? Lei, infatti, confessò a Verissimo: “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta […] potevo annullarlo ma non l’ho fatto. Io e il mio ex marito abbiamo un ottimo rapporto“.

Di Fausto, sappiamo che è un uomo geloso e che non smette mai di corteggiare Iva Zanicchi. Il segreto del loro rapporto? Probabilmente non… la passione sotto le lenzuola: “A una certa età si alza tutto, pressione, colesterolo. Tranne quello che dovrebbe alzarsi“, confessò la verace cantante a Silvia Toffanin.

4 curiosità sul compagno di Iva Zanicchi

-Dove vivono Fausto e Iva? In Brianza, a Lesmo. Lo sappiamo, purtroppo, per motivi di cronaca: la loro villa è stata derubata ben 7 volte! Della loro casa possiamo intuire qualcosina osservando attentamente alcuni video sui social della cantante: un’abitazione che sembra semplice e rustica, senza troppi orpelli e lussi.

-È sardo e ama la cucina della Sardegna; Iva, invece, da buona emiliana preferisce i piatti della sua regione. Come compromesso, a casa loro cucinano… internazionale!

-È molto allegro e divertente: non litigano praticamente mai.

-Pare che una volta abbia provato a tradire la sua compagna. Lo ha raccontato lei a Domenica Live: “Una volta l’ho visto mentre guardava una, un troi*ne, scusate eh. Mi dice: ‘Vado a fumare’. Vedo che esce anche lei. Sono arrivata dietro di loro e, prima ancora che potessero dirsi ‘Buonasera’, dico: ‘Signora, lo vuole? Se lo prenda pure‘“.

