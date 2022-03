Il conduttore ammette di pensare da tempo ad un’edizione del Grande Fratello mista che contenga sia vip che persone “comuni” a confronto.

Nella sezione “posta” del suo settimanale Chi, Alfonso Signorini parla delle sue idee per la nuova edizione del GF. Dopo l’ultima edizione, il conduttore è stato riconfermato anche per settembre e ora che è in vacanza sta seriamente pensando a un reality misto con vip e persone non conosciute nel mondo dello spettacolo.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini

Come riporta lanostratv.it, Alfonso Signorini dichiara: “L’idea di un GF misto, in cui il mondo dei cosiddetti vip si unisca a quello della gente comune, mi accarezza da tempo. Sarebbe interessante mettere due mondi, due realtà, a confronto. Chissà“. In effetti già nelle precedenti interviste, il conduttore aveva dichiarato un certo rimpianto per un GF classico, questa nuova formula mista potrebbe accontentare un po’ tutti e non sarebbe una cattiva idee per rinfrescare il target del reality. Che sia la decisione definitiva del giornalista? Intanto lui si gode le sue meritate vacanze alle Maldive, dopo aver condotto l’edizione del reality più lunga della storia, 6 mesi.

Rimane solo da capire quali saranno le nuove opinioniste, Clarissa Selassiè ha fatto di recente un appello a Signorini per prendere il posto di Adriana Volpe.

