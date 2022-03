Delle divergenze sul da farsi sull’Isola hanno colto i due naufraghi che si sono messi a discutere regalando la prima lite di questa edizione del reality.

Floriana, vincitrice storica del primo GF, e Antonio Zequila hanno iniziato la prima lite di questa edizione dell’Isola dei Famosi. I due sono stati legati a una corda ed erano costretti a fare tutto insieme, questo a creato divergenze su quale fosse l’attività da fare e i due hanno cominciato a discutere.

La lite tra Floriana e Zequila

Come riporta Fan Page, Antonio Zequila volava rientrare in acqua ma Floriana che è legata a lui da una corda non era d’accordo e dichiara: “È da stamattina che siamo in acqua, adesso dobbiamo anche andare a fare le surfate legati con la corda? Slegati e pagherai le conseguenze“. A questo punto il naufrago risponde a tono: “Sì però stai per un attimo zitta. A te non piace che io vada a nuotare ed a me non piace che parli sempre, ok? Parla un po’ di meno… non accetto le persone aggressive perché io sono una persona molto tranquilla”.

Al di là di questa piccola discussione, c’è a chi questa coppia insieme fa molto ridere e piace molto. Come andrà a finire tra loro? Di certo i due naufraghi hanno aperto la stagione delle litigate all’Honduras considerando che è la prima discussione dell’edizione.

