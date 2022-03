E’ andata in onda una battuta che il conduttore avrebbe fatto sull’Ucraina ma la puntata è di due anni prima della guerra: Mediaset si scusa.

In una recente puntata dello show game Avanti un altro, è andata in onda una battuta sull’Ucraina fatta da Paolo Bonolis insieme a un concorrente. La puntata è registrata però, due anni fa ovvero prima della pandemia e della guerra. Il conduttore si dissocia e accusa Mediaset di non aver tagliato quella parte prima di mandare in onda la puntata.

Le dichiarazioni di Paolo Bonolis

Come riporta Tv Blog, Paolo Bonolis sotto polemica dichiara: “Nella puntata di oggi ho visto che è stata lasciata una cosa che doveva essere tagliata da chi deve occuparsi di sistemare queste puntate. Giacché la puntata è di due anni e mezzo fa c’era questo passaggio con questo signore carinissimo dell’Ucraina a cui chiedevo come si traduce in ucraino ‘Ricordati che devi morire’, appena cantato dal maestro. È ovvio che la cosa è totalmente fuori luogo, visto il periodo che stiamo vivendo. Chiedo scusa io, ma io non c’entro niente, non faccio il veggente e non so cosa può accadere a distanza di due anni da quello che faccio e perché chi si deve occupare di pulire queste cose laddove le rintracciasse non sono io, ma qualcun altro. Mi dispiace per chiunque si possa essere risentito.“

Arrivano quindi anche le scuse di Mediaset: “Mediaset si scusa con i telespettatori e con Paolo Bonolis per un brutto errore avvenuto stasera nel programma di Canale 5 “Avanti un altro!”. A causa della messa in onda di una puntata registrata più di due anni fa è stata trasmessa una frase rivolta a un concorrente ucraino che voleva essere scherzosa ma che ascoltata in queste ore, in un clima totalmente diverso, è apparsa imbarazzante e fuori luogo. Mediaset si scusa: abbiamo sbagliato e ne siamo mortificati. Errori del genere non devono avvenire.“

