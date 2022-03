Ieri è arrivata la conferma che il rapper si sia operato al San Raffaele di Milano, un’indiscrezione parla di addome e di una malattia che non ha nulla a che vedere con quelle ipotizzate sino ad ora.

In base a un’indiscrezione di Dagospia, Fedez si sarebbe operato all’addome. Si è ipotizzato che la malattia annunciata dal rapper fosse demielinizzazione ma sembra che non abbia nulla a che fare con la patologia di cui soffre.

L’indiscrezione di Dagospia

Come riporta Dagospia: “Dopo l’operazione Fedez sarebbe stato sottoposto a nuovi esami per stabilire il percorso di cure da affrontare. Il rapper non ha svelato quale sia la sua malattia, ma a dispetto di quanto riportato in questi giorni la patologia non avrebbe niente a che vedere con la demielinizzazione, il processo Fedez scoprì di soffrirne nel 2019, in seguito ad una risonanza magnetica che in larga parte dei casi può portare alla sclerosi multipla (anche se all’indomani dell’annuncio della malattia da parte del rapper, il 18 marzo, sul sito del San Raffaele di Milano è stato pubblicato un articolo con il quale l’ospedale ha sottolineato il fatto di essere un centro di riferimento mondiale nello studio della malattia autoimmune). Si tratterebbe, invece, di una malattia che, in seguito alla diagnosi (e a pochi giorni dall’annuncio sui social, tra le lacrime“.

