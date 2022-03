Il rapper Fedez ha annunciato via social di esser stato operato a causa di un raro tumore del pancreas.

Attraverso un post via social Fedez ha annunciato di aver subito un’operazione per un raro tumore del pancreas che ha scoperto di avere nei giorni scorsi.

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”, ha scritto il rapper postando un’immagine dalla stanza dell’ospedale San Raffaele in cui si trova ricoverato.

Fedez: il tumore al pancreas

Fedez ha annunciato via social di aver scoperto di avere un raro tumore del pancreas. Il rapper ha subito un delicato intervento per asportare la massa tumorale, e lui stesso aveva annunciato nei giorni scorsi che prossimamente dovrà sottoporsi a un percorso di cura per cercare di guarire del tutto. Finora erano circolate ipotesi riguardanti la demielinizzazione, patologia di cui lui stesso aveva confessato di soffrire nel 2019. I rumor a tal proposito sono stati smentiti dal suo ultimo messaggio, postato da Fedez direttamente dall’ospedale.

