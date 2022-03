Da Mara Venier a Heidi Klum, moltissimi vip hanno voluto dare un messaggio di sostegno e vicinanza a Fedez dopo la sua operazione.

Ieri, Fedez ha dovuto affrontare un’operazione all’addome al San Raffaele di Milano. Diversi vip hanno voluto dare una dimostrazione d’affetto e vicinanza al rapper, con tantissimi messaggi per lui. Il rapper ha avuto subito tanto calore e apprensione da parte della sua famiglia, degli amici e dei suoi follower.

I messaggi per Fedez

Fedez aveva annunciato l’operazione anche se non era stato specifico per riservatezza: “Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo“.

Come riporta Fan Page, numerosi sono stati i messaggi dei vip dopo l’operazione all’addome di Fedez: “Come Mara Venier che è tra i primi a commentare le foto della famiglia intera, che ha raggiunto in poche ore quasi due milioni di like: “Siamo tutti con voi”. A lei sopraggiungono gli auguri e l’abbraccio virtuale della partner in crime nella stesura e nel successo di “Mille” Orietta Berti, che ha commentato: “Auguri alla piccola Vittoria e tanta forza. Un abbraccio a tutti e quattro. con affetto. Orietta”. Non mancano gli auguri della famiglia, dalle sorelle Ferragni come Francesca, che ha postato su Instagram: “forza”. Il supporto a Fedez è arrivato anche dagli Stati Uniti, dove la modella tedesca Heidi Klum ha voluto commentare con un cuore il post.”

Riproduzione riservata © 2022 - DG