La coppia ha deciso di andare per la sua strada e di separarsi ma il loro profilo social conserva ancora delle foto in cui sono insieme.

I sentimenti di Jonatan verso Adriana sono cambiati da tempo, per questo proprio il concorrente ha messo in chiaro di voler interrompere la relazione. La coppia dunque, esce dall’Ultima Fermata separata ma i social dimostrano che tra i due c’è ancora un legame perchè hanno conservato le foto assieme.

Le dichiarazioni dei due

Come riporta Fan Page, nel confronto finale Jonatan ha dichiarato ad Adriana: “Se decido di andare avanti con te lo faccio solo per pietà e continuo a farti del male.” Il concorrente ha dunque preso la decisione di lasciare la sua fidanzata anche ascoltando il consiglio della madre: “Non lasciarti prendere dalla pietà, io l’ho fatto per 18 anni e ho sbagliato. Devi mettere davanti la sua felicità, inizia a pensare a te stesso. Oggi, il figlio che avevo non lo ritrovo più”. Insomma, una coppia si è già detta addio capendo quale fosse la cosa giusta da fare. Ciò che sembra strano però è che i due hanno conservato entrambi delle doto profilo in cui sono insieme. Questo particolare non è sfuggito al pubblico che ad oggi si domanda se effettivamente nella vita quotidiana i due si siano realmente lasciati.

