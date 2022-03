Una domenica in serenità per Chiara Ferragni e i suoi bambini, in attesa che Fedez si riprenda per tornare a casa dall’ospedale.

Non c’è niente di meglio che trascorrere un po’ di tempo con i propri figli in un momento difficile e particolare come quello che sta vivendo Chiara Ferragni per via dell’importante intervento che ha subito Fedez in questi giorni.

L’influencer ha trascorso una domenica pomeriggio serena in compagnia di Leo e Vittoria al parco, per godersi qualche attimo di spensieratezza, tra una visita all’ospedale e l’altra, momenti di piccole gioie che probabilmente la risollevano dal periodo complicato che tutta la famiglia insieme a loro sta vivendo.

La degenza di Fedez all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo l’importante intervento al quale è stato sottoposto, è quasi finita ma il recupero sarà molto lungo. Sono molti gli esami che attendono il rapper e Chiara lo sa bene, affermando anche di avere paura di tutto ma i suoi figli le danno forza ogni giorno.

L’operazione è andata bene e ora non resta che attendere il ritorno del papà dei suoi figli, Leo e Vittoria che aspettano con ansia che Fedez torni a casa da loro.

