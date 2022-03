La conduttrice della serata, Wanda Sykes, ha fatto una battuta piccata nei confronti di Lady Gaga, sul suo accento in House of Gucci.

Tra i presentatori della serata, Lady Gaga era una degli ospiti più attesi agli Oscar 2022, anche se la cantante e attrice non è stata candidata per il ruolo di Patrizia Reggiani in House of Gucci.

Per questa interpretazione, però, Wanda Skyes, una delle host della serata, ha deciso di fare una battuta su Gaga e su Jared Leto, entrambi nel film. In particolare, la comica si è soffermata sul loro accento “italiano”, utilizzato per i loro ruoli. Ecco cosa ha detto la presentatrice:

“Quest’anno ci sono stati tanti attori snobbati dagli Oscar. Jared Leto, Lady Gaga per The House of Accenti a casaccio“

Sono stati in molti, infatti, a notare come i membri della famiglia Gucci nel film di Ridley Scott avessero un accento più simile al russo che non all’italiano. Sembra che la diretta interessata non abbia voluto replicare alla provocazione di Wanda Sykes. Infatti, né Lady Gaga che Jared Leto hanno fatto alcun cenno all’accaduto, probabilmente prendendo la frase della conduttrice per quello che è, ovvero una semplice battuta.

Nessuna polemica, quindi, per la battuta della comica sul palco degli Academy Awards, tipico di Lady Gaga che odia essere parte di inutili discussioni e caos che spesso si creano nello show business.

