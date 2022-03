Non è stato tutto rose e fiori alle nozze finte di Silvio Berlusconi con Marta Fascina, infatti pare che la figlia Marina non sia stata assolutamente d’accordo.

Il “non matrimonio” tra Silvio Berlusconi, 85 anni, e Marta Fascina, 32, ha fatto molto parlare e sembra che anche in famiglia non sia stato particolarmente ben visto.

Alla cerimonia all’americana, organizzata in grande stile dal Cavaliere e dalla compagna, era presente anche Marina Berlusconi, primogenita di Silvio. È stata intravista in qualche video diffuso sul web, ma nelle immagini ufficiali Marina non appare in nessuno scatto.

Nelle foto pubblicate dal magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, e in quelle trapelate sui social si vedono Vittorio Sgarbi, Matteo Salvini, Licia Ronzulli e tante altre personalità famose, tra cui Gigi D’Alessio che canta, ma non la figlia dell’ex premier.

Quest’assenza è stata notata anche da Dagospia che, come sempre, dice la sua e afferma: “Una spia per comprendere lo stato d’animo di Marina Berlusconi sul matrimonio-burletta del padre con Marta Fascina? Basta sfogliare il settimanale della Mondadori “Chi”, in edicola: non troverete nemmeno una foto della cerimonia (in barba a Marina e Piersilvio, ci hanno pensato il trucco e parrucco invitati da Licia Ronzulli a postare foto e video sui social…)”

Sarà che Marina Berlusconi sia sia opposta al fake matrimonio del papà Silvio? Questi sono solo rumors ma fatto sta che la stranezza c’è.

