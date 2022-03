Il codice di condotta degli Academy Awards è davvero severa: questo lo sanno tutti e anche le star, ma Will Smith forse ieri sera se n’è totalmente dimenticato.

La star di “Una famiglia vincente”, che ha vinto l’Oscar come Miglior Attore Protagonista, ha dato uno schiaffo a Chris Rock, dopo che il comico ha fatto una battuta (un po’ infelice) su sua moglie. Questo gesto ha scioccato davvero tutti, che ancora ne parlano sui social e sulle testate internazionali.

Chris Rock, che ieri è stato tra i presentatori della cerimonia, pare abbia deciso di non sporgere denuncia contro Smith, ma la star potrebbe comunque vedere le conseguenze del suo gesto sconsiderato.

Secondo alcune fonti, Will Smith potrebbe dover restituire la statuetta tanto ambita. Una fonte di Hollywood di alto livello ha dichiarato al The Post dopo l’incidente: “In pratica è un’aggressione. Tutti erano così scioccati nella stanza, erano così a disagio. Penso che Will non vorrebbe restituire il suo Oscar, ma chissà cosa accadrà ora”

Nel frattempo, l’Academy ha rotto il silenzio, condannando l’accaduto in modo criptico: “L’Academy non condona la violenza di nessuna forma. Questa sera siamo lieti di celebrare i nostri 94° premio Oscar, che meritano questo momento di riconoscimento da parte degli amanti del cinema di tutto il mondo”

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.