L’attrice Ariana De Bose scrive la storia, dopo aver vinto l’Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista. Il suo discorso per tutte le minoranze del mondo.

Ariana DeBose, nativa della Carolina del Nord, si identifica queer afro-latina e ieri sul palco degli Oscar 2022 ha fatto la storia.

Si perché Ariana ha vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione di Anita, personaggio di West Side Story diretto dal grande Steven Spielberg. Un traguardo speciale, visto che è la primissima donna queer di colore a vincere un premio così importante.

HISTORY IS MADE. 👏 Ariana DeBose becomes the first openly queer woman to win at the #Oscars pic.twitter.com/0nr0fWmvdk — E! News (@enews) March 28, 2022

L’impeccabile performance di Ariana DeBose non è passata inosservata ai membri dell’Academy, che hanno deciso di assegnare il premio all’attrice di Broadway. Ariana ha avuto grandi contendenti nella categoria Miglior attrice non protagonista, come Kirsten Dunst per ” The Power of the Dog”, Aunjanue Ellis per “Una famiglia vincente “, Judi Dench per “Belfast” e Jessie Buckley per “The Lost Daughter “.

Ariana DeBose ha fatto un discorso commovente e molto importante, per tutti quelli che vengono criticati per via della loro identità, dimostrando che niente è impossibile e i pregiudizi non hanno senso: “Immagina questa bambina seduta sul sedile posteriore di una Ford Focus, guardala negli occhi. E ora guarda questa ragazza nera, queer, afroamericana, che ha trovato il coraggio attraverso l’arte e ora è qui che festeggia. Per chi ha mai messo in dubbio la vostra identità, vi ricordo che c’è un posto per noi: c’è un posto per tutti“

Riproduzione riservata © 2022 - DG