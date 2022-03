Un pomeriggio acceso a Uomini e Donne, in cui l’opinionista Tina Cipollari ha lasciato lo studio turbata. Ecco cosa è successo.

Come spesso accade a Uomini e Donne, programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, anche oggi è successo scompiglio in studio.

Tina Cipollari, storica opinionista dello show, ha lasciato lo studio dopo uno scambio di battute con Pinuccia, una delle corteggiatrici over.

Tutto è cominciato quando Pinuccia ha raggiunto il centro dello studio per chiedere scusa ad Alessandro: “Se ti ho mortificato, voglio chiederti scusa, ho sbagliato. Io gli voglio bene e so che lui mi vuole bene. Poi dall’amicizia può nascere altro”. Tina, com’è solita fare, è intervenuta a gamba tesa, dicendo: “Questo chiarimento non era già stato fatto e Alessandro aveva spiegato che voleva rimanere amico ma nulla di più?”

Da qui è partito un botta e risposta tra le due, quando Pinuccia risponde:“Lei non sbaglia mai nella vita? Tutti sbagliamo. È ora di finirla, qui c’è sempre la guerra…”

L’opinionista di rimando prima di lasciare lo studio: “E basta! State a casa vostra se qui c’è la guerra. Non venite e non rompete qua dentro. Oggi ce l’hanno a morte col programma. Ma andatevene un po’…”.

Dopo che Tina ha sbottato, Pinuccia continua e dice: “Maleducata, villana. Con gli ospiti non si fa così, dov’è l’educazione? Dov’è sua madre che le ha insegnato l’educazione?”

A queste parole, Tina non ci ha visto più e ancora una volta, turbata, è tornata in studio e ha detto: “Non ti permettere di parlare di persone che non ci sono più, prenditela con me e non con mia madre”

In lacrime, Tina Cipollari ha abbandonato definitivamente lo studio, nonostante Maria De Filippi sia intervenuta per mettere pace tra lei e la Dama. Come evolverà la questione?

