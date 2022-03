Fedez è ancora ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano ma manca poco al suo ritorno a casa. Intanto, i bambini del reparto pediatrico gli mandano tanto affetto.

Tanto sostegno per Fedez in questi giorni, ricoverato per un delicato intervento di rimozione di un tumore al pancreas. Sui social tantissimi messaggi di affetto e pronta guarigione, ma anche all’interno dell’Ospedale San Raffaele di Milano arrivano auguri speciali.

Oggi, i bambini del reparto di pediatria dell’Ospedale hanno mandato al rapper un bellissimo poster realizzato da loro, con su scritto un bellissimo messaggio di pronta guarigione per lui: “Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi. Con affetto…disumano!”

“Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento, e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi! Con affetto… disumano”ma figuratevi, non sto piangendo 🥺 E comunque dei bambini che stanno male hanno più empatia di tanti adulti che stanno bene #fedez pic.twitter.com/hBXquVvua2 — F. 🧬 (@shesmyqueenelsa) March 28, 2022

Un regalo davvero bello e molto dolce per Fedez, soprattutto in questo momento in cui ha bisogno di tutta la forza e sostegno possibile per riprendersi al 100%.

L’intervento di Fedez

Ricordiamo che Fedez è stato operato per un tumore neuroendocrino del pancreas, una malattia silenziosa ma che può portare a gravi conseguenze.

Per fortuna, l’intervento durato più o meno 6 ore, è andato bene e ora il rapper è in attesa che la sua degenza termini. Dopo di che, dovrà fare ulteriori esami e tenere sotto controllo la situazione. Per il momento, la sua famiglia lo aspetta trepidante a casa, dove Leo e Vittoria non vedono l’ora di rivederlo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG