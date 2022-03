Dopo avergli tirato un schiaffo a causa di una battuta del comico alla moglie Jada, l’attore chiede scusa a Rock con un post su Instagram.

La notte degli Oscar 2022 sarà per sempre segnata dal ricordo dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock. La questione ha diviso in queste ore il web su chi ha compreso il gesto dell’attore e chi invece lo ha condannato. A mettere la parole fine è proprio lui che si scusa pubblicamente con il comico, condannando la violenza in qualsiasi forma.

Le scuse di Will Smith sui social

“Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho esagerato e mi sono sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Accademia, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti coloro che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di King Richard. Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti stupendo per tutti noi. Sono un lavoro in corso.” Con queste parole Will Smith si scusa ufficialmente con Chris Rock per il suo gesto. Ecco il post:

