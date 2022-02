Proviamo a conoscere da vicino Ariana DeBose: biografia, carriera, vita privata e curiosità sull’attrice statunitense.

Attrice in ascesa ma anche cantante e ballerina, stiamo parlando di Ariana DeBose che ha raggiunto il successo e conquistato un posto sull’Olimpo delle celebrità di Hollywood vestendo i panni di Anita nel celebre remake West Side Story diretto dal regista Steven Spielberg. Con questo ruolo l’interprete, oltre a d essersi aggiudicata il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista, ha anche conquistato la sua prima nomination all’Oscar. Oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei, sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata fino a piccole curiosità.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Chi è Ariana DeBose

Ariana DeBose è nata a Wilmington, negli Stati Uniti d’America il 25 gennaio del 1991 e sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Sua madre lavora come insegnante di scuola media e lei ha esordito nel nel mondo dello spettacolo nel 2009 e partecipando al reality So You Think You Can Dance. In seguito ha avviato la sua carriera di attrice prendendo parte a numerosi musical arrivando a Broadway nel 2012.

Qui Ariana DeBose ha lavorato in tantissime produzioni di successo come Donna Summer Musical, Pippin ed Hamilton ed ha conquistato svariati riconoscimenti. In seguito ha debuttato anche sul grande schermo prendendo parte alle pellicole The Prom e West Side Story.

Ariana DeBose, vita privata

Sula vita privata di Ariana DeBose sappiamo invece che l’attrice non ha mai nascosto di essere queer e di come anche questo aspetto abbia influenzato la sua carriera. Non sappiamo però, se al momento sia sentimentalmente legata a qualcuno.

Ariana DeBose, 3 curiosità

-L’attrice vanta origini afroamericane, portoricane ed italiane

-E’ molto attiva sui social e in particolare su Instagram.

-Sembra che abbia frequentato per pochi mesi, la Western Carolina University e che alla fine abbia poi deciso di abbandonare.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG