Conosciamo meglio Aunjanue Ellis: biografia, esordi, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere sull’attrice statunitense.

Aunjanue Ellis è cresciuta nella fattoria della nonna nello Stato del Mississippi ma si è appassionata presto al mondo della recitazione. Nel corso della sua carriera l‘attrice ha lavorato non solo in teatro ma anche al cinema e in numerose serie tv di successo. Apprezzata da pubblico e critica, è riuscita a conquistare nel tempo anche tantissimi riconoscimenti e candidature importanti, proviamo allora a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su di lei, sulla sua vita privata ed anche alcune curiosità.

Aunjanue Ellis, biografia e carriera

Aunjanue L. Ellis è nata a San Francisco il 21 febbraio del 1969 sotto il segno zodiacale dei Pesci. Sul suo percorso scolastico sappiamo che ha frequentato il College e che ha conseguito la laurea in studi afroamericani. Già ai tempi dell’università recitava e frequentava un corso di studi in arte drammatica alla New York University.

Il suo debutto ufficiale di attrice è datato 1995 al fianco di Patrick Stewart a teatro con La tempesta di William Shakespeare. In seguito è approdata prima sul piccolo schermo e poi al cinema. Fra le interpretazioni più importanti di Aunjanue Ellis vanno sicuramente citate le serie: The Mentalist, NCIS: Los Angeles, The Book of Negroes e Quantico mentre al cinema nelle pellicole: Una famiglia vincente – King Richard, The Help, Ray e in Undercover Brother.

Aunjanue Ellis, vita privata

Cosa sappiamo invece sulla vita privata dell’attrice statunitense? Davvero molto poco. Aunjanue Ellis non ha mai amato i riflettori puntati sulla sfera sentimentale. Non è infatti noto se sia sposata o se abbia anche dei figli inoltre non sembrerebbe essere nemmeno particolarmente avvezza al mondo dei social e si fa fatica a trovare un suo account su Instagram.

Riproduzione riservata © 2022 - DG