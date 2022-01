Dopo Assassinio sull’Orient Express arriva Assassinio sul Nilo: dalla trama al cast, tutto sul film con protagonista il detective Poirot.

I romanzi di Agatha Christie hanno conquistato – e continuano a conquistare – tantissimi appassionati del genere giallo. Uno dei suoi personaggi più famosi è senza dubbio il detective Hercule Poirot, che più volte abbiamo visto anche in TV e al cinema nelle varie trasposizione cinematografiche. Tra i suoi interpreti c’è anche Kenneth Branagh, che dopo aver visto i panni dell’investigatore in Assassinio sull’Orient Express (uscito nelle sale nel 2017) è tornato a interpretarlo in Assassinio sul Nilo, il film tratto dal romanzo Poirot sul Nilo. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola.

Assassinio sul Nilo: l’uscita

Assassinio sul Nilo non sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografica così tanto tempo dopo rispetto ad Assassinio sull’Orient Express: inizialmente l’uscita del film era prevista per la fine del 2019, poi è slittata varie volte nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia di Covid.

Kenneth Branagh

Alla fine è stata scelta, almeno per quanto riguarda l’uscita nelle sale cinematografiche italiane, la data del 10 febbraio 2022. Oltre due anni dopo la fine delle riprese: l’ultimo ciak è stato battuto nel dicembre del 2019.

Assassinio sul Nilo: il cast del film

Come detto in precedenza, a interpretare il ruolo del protagonista in Assassinio sul Nilo, ovvero il detective Hercule Poirot è Kenneth Branagh, che è anche il regista del film. Nel cast della pellicola troviamo poi anche Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Emma Mackey e Armie Hammer.

Assassinio sul Nilo: la trama del film

Hercule Poirot, mentre si trova in vacanza in Egitto, decide di imbarcarsi per una crociera sul Nilo. Proprio mentre si trova sul battello si ritrova a indagare sul misterioso omicidio di una giovane e ricca ereditiera, Linnet Ridgeway, che si trovava in crociera con il marito e ma sul battello è presente anche l’ex fidanzata di lui.

