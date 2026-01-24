La città ideale: come partecipare tra il pubblico e dove si registra

Come partecipare tra il pubblico a La città ideale? Assistere dal vivo al programma condotto da Massimiliano Ossini è possibile.

Fin dalla messa in onda della prima puntata, La città ideale è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico. I temi affrontati di diretta in diretta sono diversi, tutti di estrema attualità, e la conduzione di Massimiliano Ossini rappresenta quel valore aggiunto che i telespettatori ricercano e apprezzano. Se volete partecipare come pubblico, la Rai mette a disposizione due ‘canali’ differenti.

La città ideale: come partecipare come pubblico

In onda su Rai3 dal mese di dicembre 2026, La città ideale vede alla conduzione uno dei professionisti più apprezzati del panorama televisivo italiano, Massimiliano Ossini. Il programma, ideato dallo stesso presentatore con Paola Miletich, Cristiano Strambi e Vladimiro Polchi, affronta di puntata in puntata tematiche diverse, dalla sicurezza alla sanità, passando per la sostenibilità e il terzo settore. Il tutto, viaggiando di località in località, per arrivare a stabilire, se possibile, quali sono i requisiti che migliorano la qualità della vita di una comunità.

Lo scopo del format è proprio quello di arrivare a capire cosa rende davvero “ideale” una città. Per ogni messa in onda, il conduttore si avvale di ospiti d’eccezione, provenienti dal mondo dell’architettura, della cultura, della musica, del cinema, della medicina e della scuola. In studio è presente anche il pubblico, per cui vorreste partecipare a una puntata potete provare a contattare direttamente la produzione.

La Rai mette a disposizione due modalità: il form alla sezione figuranti sul sito ufficiale, oppure l’invio di una email a [email protected].

Dove si registra La città ideale?

La città ideale va in onda su Rai 3 in prima serata, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi (ex Studi Rai Dear Nomentano), situati a Roma, precisamente in Via Ettore Romagnoli 30. Da questa stessa location vanno in scena altri programmi di punta della tv di Stato, come Domenica In e Tale e Quale Show.