Dalla vita privata, passando per il suo ruolo di presentatore Rai: ecco chi è Massimiliano Ossini, il conduttore di Unomattina Estate!

Massimiliano Ossini si è fatto un nome tra il pubblico televisivo per i programmi che ha condotto, in particolare per Disney Channel all’inizio della sua carriera, e anche per la Rai, con programmi del calibro di Uno mattina verde, Mezzogiorno in famiglia, Linea Bianca, Unomattina Estate e Kalipè (che è anche il titolo di uno dei suoi libri). Ma scopriamo qualcosa in più su di lui, dalla sua biografia alla sua vita privata, passando per qualche curiosità!

Chi è Massimiliano Ossini, la biografia

Massimiliano Ossini è nato il 22 dicembre del 1978, sotto il segno zodiacale del Capricorno, a Napoli. Ha studiato al liceo scientifico e poi si è laureato in Scienze della comunicazione a Milano. Inizia fin da subito a lavorare nel campo della pubblicità, ma pian piano si appassiona alla recitazione. Contemporaneamente svolge anche l’attività di modello.

Massimiliano Ossini

Nel 2000 debutta a teatro, ma la sua vera vocazione è la tv. Presentare in tv. Acquisisce esperienza grazie a Disney Channel: conduce dal 2003 al 2006 il programma Disney Club. Nel 2005 è stato il vincitore di Notti sul Ghiaccio, il talent show condotto da Milly Carlucci, che lo ha reso ancora più famoso.

Tra gli altri suoi programmi figurano: Linea Verde (Rai), Sei più bravo di un ragazzo di quinta? (Sky), Uno mattina verde (Rai), Mezzogiorno in famiglia (Rai) e Linea Bianca, che conduce sulla Rai dal 2014.

Nel dicembre 2021 conduce in prima serata su Rai 3 Kalipè, programma di divulgazione dei luoghi del mondo. L’estate dell’anno successivo conduce Unomattina Estate in coppia con Maria Soave.

Massimiliano Ossini: figli e moglie

Massimiliano Ossini e Laura Gabrielli sono sposati dal 2013. I due si sono conosciuti in discoteca, come lui ha rivelato in molte interviste, e da quel momento non si sono più lasciati. La coppia ha tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni. La famiglia compare in qualche foto su Instagram.

In un’intervista al settimanale Nuovo il conduttore ha dichiarato di vivere un matrimonio felice e di saper essere un padre severo ma affettuoso. Su sua moglie Laura invece ha detto: “Crediamo molto nel matrimonio. Ogni giorno rinnoviamo la nostra promessa. E se c’è un problema cerchiamo di superarlo insieme.”

Chi è la moglie di Massimiliano Ossini, Laura Gabrielli

Laura Gabrielli è nata ad Ascoli Piceno nel 1973 e di mestiere fa l’imprenditrice. Nel 2015, in un’intervista a Gente, ha raccontato di essere stata operata ad un carcinoma alla tiroide, scoperto contemporaneamente alla gravidanza del loro terzo figlio, Giovanni.

La coppia è riuscita a portare a termine la gravidanza e a superare la malattia sottoponendosi alle cure previste dai medici. Sempre nell’intervista a Gente hanno anche dichiarato di desiderare un quarto figlio, per il quale avrebbero valutato la strada dell’adozione per essere in questo modo utili a qualche bambino bisognoso.

Massimiliano Ossini: le curiosità sul conduttore

– Vive tra Roma e Ascoli Piceno, luogo di nascita della moglie. Del suo patrimonio non si hanno informazioni. Sappiamo però che produce diversi prodotti, come pasta e olio, e a casa sua ha un grande orto.

– È molto religioso e ha confessato di voler entrare in seminario per diventare prete prima d’intraprendere la carriera televisiva.

– Ama andare a cavallo e giocare a tennis.

– Ha fatto parte dei boy scout.

– Ama molto la montagna, tanto che ha anche scritto un libro sulla sua esperienza da conduttore di Linea Bianca, dal titolo Kalipé, che è anche autobiografico.

– Come animali domestici possiede 12 pesci e 2 cani, un Pastore Tedesco e un Cavalier King: Lucy e Lucky.

– Nel corso della sua conduzione di Kalipè è anche andato ospite nella casa in Toscana di Sting.

