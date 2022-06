Sapete chi sono i genitori di Wilfried Gnonto, attaccante che ha esordito nella Nazionale di Roberto Mancini in Nations League contro la Germania, nel 2022? Ecco la loro storia!

Dietro il grandioso percorso calcistico di Wilfried “Willy” Gnonto c’è il grande amore della sua famiglia, a cui il calciatore è legatissimo. I suoi genitori sono il suo punto di riferimento fondamentale, si chiamano Noel e Chantal Gnonto e lo hanno sempre supportato fin dall’alba del suo impegno nel calcio. Partiamo alla scoperta della loro biografia, tra vita privata e curiosità…

Chi sono i genitori di Wilfried Gnonto e dove vivono?

Noel e Chantal Gnonto sono il padre e la madre di Wilfried Gnonto, attaccante scelto da Roberto Mancini per la Nazionale italiana nel 2022. Entrambi sono ivoriani, arrivati tempo fa in Italia dalla Costa d’Avorio e vivono in Svizzera. Si sono trasferiti con il figlio a Zurigo, per seguirlo durante il suo capitolo calcistico nella stessa squadra.

La vita privata dei genitori di Willy Gnonto

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che i genitori di Willy Gnonto hanno lasciato la Costa d’Avorio tempo fa per vivere in Italia prima di partire alla volta di Zurigo. Il loro figlio è nato in Piemonte, precisamente a Baveno, il 5 novembre 2003 sotto il segno dello Scorpione e il suo nome completo è Degnand Wilfried Gnonto.

“Grazie a loro ho capito che per i grandi traguardi bisogna sudare, averli con me è la cosa migliore“, ha raccontato il calciatore spiegando il motivo che l’ha visto volare in Svizzera insieme a papà Noel e mamma Chantal.

Noel Gnonto lavora come operaio e sua moglie fa la cameriera, come riporta La Gazzetta dello Sport, e hanno sempre sostenuto la passione del figlio per il pallone. Wilfried Gnonto è cresciuto con i colori dell’Inter e, nel 2022, ha esordito in Nazionale sotto la regia tecnica di Roberto Mancini. Un altro orgoglio per i suoi genitori super fieri di lui!

Il padre del calciatore ha raccontato al Corriere della Sera qualche chicca della loro vita dietro le quinte del calcio. A casa lo chiamano con il nome africano, Degnand, abbreviato con la semplice iniziale D, “ma per tutti gli amici è Willy“, ha precisato Noel Gnonto.

