Tensioni interne in Rai: Bruno Vespa sarebbe infastidito dal successo serale di Milo Infante, cosa ha chiesto dopo il flop di Porta a Porta.

Mentre Mediaset e il Grande Fratello affrontano i problemi legati allo scandalo Alfonso Signorini, in casa Rai è Bruno Vespa a finire sotto i riflettori per un caso interno che sta agitando i corridoi di Viale Mazzini. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il successo crescente di ‘Ore 14 Sera’ avrebbe infastidito lo storico conduttore di ‘Porta a Porta’. Ecco cosa, secondo le indiscrezioni, avrebbe chiesto…

Milo Infante ‘infastidisce’ Bruno Vespa: il flop della celebrazione di “Porta a Porta”

Secondo le fonti citate da Fanpage.it, ‘Ore 14 Sera’ avrebbe iniziato a dare “parecchio fastidio” a Bruno Vespa, soprattutto per la sua capacità di mantenere un pubblico numeroso anche nelle fasce serali. La tensione si sarebbe accentuata dopo la puntata dedicata alla celebrazione del trentennale di ‘Porta a Porta’, che non avrebbe ottenuto i risultati di ascolto sperati.

Il calo avrebbe fatto scattare “l’allarme” e portato a una serie di telefonate ai vertici Rai. Sempre secondo Fanpage.it, sarebbe stato proprio il conduttore a far arrivare delle “chiare pressioni” alla dirigenza, con un messaggio chiaro: “Ore 14 Sera deve terminare prima dell’inizio di Porta a Porta“.

La reazione immediata della Rai

Il risultato – aggiunge Fanpage – è una modifica immediata: ‘Ore 14 Sera’ chiuderà a mezzanotte e mezza. Una scelta che viene definita “precisa, chirurgica, studiata per evitare qualsiasi tipo di competizione con Porta a Porta“.

La decisione confermerebbe la crescente rivalità interna alla Rai, dove la novità rappresentata da Milo Infante sembra aver alterato gli equilibri consolidati, soprattutto per Bruno Vespa. Una battaglia a colpi di ‘pressioni’ ma intensa tra due volti noti dell’approfondimento televisivo. In un momento in cui anche la TV di Stato è chiamata a riorganizzare le sue serate per non perdere terreno sul piano dell’audience.