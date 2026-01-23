A Hot Ones Italia, Giulia Salemi risponde senza filtri alla domanda sulla proposta indecente, rivelando un episodio delicato.

Nelle ultime settimane è finita nell’occhio del ciclone insieme a Pierpaolo Pretelli per il caso Signorini, ma oggi Giulia Salemi torna sotto i riflettori per una confessione inaspettata. Ospite della prima puntata di Hot Ones Italia, il nuovo format disponibile su Rai Play e condotto da Giulia Vecchio, la conduttrice ha parlato senza filtri delle ‘proposte indecenti‘ ricevute agli inizi della sua carriera…

“Hai mai ricevuto proposte indecenti?”: la risposta di Giulia Salemi a Hot Ones Italia

Nel corso dell’intervista a Hot Ones Italia, Giulia Vecchio non ha esitato a porre una delle domande più scomode: “Hai mai ricevuto proposte indecenti?“. Giulia Salemi ha risposto senza tentennamenti: “Fortunatamente, non ho avuto quegli incontri legati al mio lavoro“.

Una premessa importante che però non ha escluso del tutto episodi ambigui nella sua esperienza personale. “Solo due volte sono state un po’ borderline“, ha spiegato. Una di queste, ha raccontato, era legata al mondo televisivo, in un periodo in cui stava ancora muovendo i primi passi nel settore.

La conduttrice ha ricordato un episodio in particolare: “Sono andata a fare una sorta di casting con questo signore che mi disse: ‘Tu seguimi, fai tutto quello che ti dico e io ti farò volare come una farfalla‘”. Parole che lìhanno profondamente colpita e che ancora oggi rappresentano un momento difficile della sua carriera agli esordi, quando si definiva una semplice ‘modellina‘.

“Chiamai mia mamma piangendo…”

Giulia Salemi ha poi condiviso un dettaglio intimo e significativo di quel momento. Dopo l’incontro, durante il viaggio in treno di ritorno da Milano a Piacenza, ha vissuto un momento di grande fragilità: “Chiamai mia mamma piangendo, ma lei mi disse come rispondere e funzionò“. Il consiglio materno si è rivelato prezioso, aiutandola ad affrontare la situazione senza scendere a compromessi.

A distanza di anni, e in quella che suona come una risposta indiretta alle recenti polemiche che l’hanno coinvolta insieme a Pierpaolo Pretelli nello scandalo legato ad Alfonso Signorini (vicenda sulla quale lei non ha mai rilasciato dichiarazioni dirette), la Salemi ribadisce con fierezza la propria integrità: “Io non sono mai scesa a compromessi“.