Il giovane modello ha lasciato senza fiato migliaia di ragazze: ecco tutto ciò che non hai mai osato chiedere su Pierpaolo Pretelli.

Dopo averlo visto sul bancone di Striscia la Notizia, nelle inedite vesti di velino, è approdato nel mondo dello spettacolo. Pierpaolo Pretelli, giovane e affascinante modello, ha avuto diverse esperienze in televisione, facendosi così conoscere al pubblico; ma ci sono tanti dettagli sulla sua vita privata che non sono ancora stati svelati. Scopriamo qualcosa di più sul bel Pierpaolo!

Pierpaolo Pretelli, biografia

Nato a Maratea, in provincia di Potenza, il 31 luglio 1990, sotto il segno zodiacale del Leone, Pierpaolo Pretelli ha studiato presso il liceo scientifico della sua città natale fino ai 19 anni e poi si è trasferito a Roma per iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza all’Università La Sapienza. Per mantenersi, ha lavorato come cameriere in una discoteca e come bagnino in una piscina. Sin da ragazzino, Pierpaolo ha sempre sognato di diventare avvocato. Ma nel 2013 ha interrotto i suoi studi per inseguire il successo, ripromettendosi di rimettersi sui libri il prima possibile, essendo ormai a pochi esami dalla fine.

Pierpaolo Pretelli

In quell’anno ha partecipato come ballerino a I migliori anni, di Carlo Conti. E sempre nel 2013 Antonio Ricci lo ha scelto, assieme ad Elia Fongaro, come velino di Striscia la Notizia: i due ragazzi sono stati i primi nella storia del tg satirico, che solitamente vede come protagoniste sul bancone splendide ragazze. Dopo la breve esperienza a Striscia la Notizia, Pierpaolo ha iniziato a lavorare come modello. Si è trasferito a Milano e ha deciso di seguire dei corsi di dizione e di recitazione, sperando di poter un giorno avere un ruolo in qualche fiction. La sua carriera televisiva è proseguita nel 2018, quando ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip nei panni di tentatore. Poche settimane dopo è sbarcato a Uomini e Donne, come corteggiatore di Teresa Langella.

Nel 2020 è stato quindi scelto come inquilino della quinta edizione del Grande Fratello Vip, insieme ad altri importanti personaggi dello spettacolo come Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, e in seguito anche con Giulia Salemi, con cui ha stretto una relazione. Nello stesso anno ha inoltre iniziato una nuova carriera nel mondo della musica, lanciando la sua prima canzone, Rondine, remix di Think About the Way di Ice MC.

Pierpaolo Pretelli, vita privata

Dopo aver debuttato in tv come velino, Pierpaolo Pretelli è stato fidanzato con Ariadna Romero, splendida attrice di origini cubane che è diventata famosa nel nostro paese per aver recitato con Leonardo Pieraccioni. I due, che sul profilo Instagram di Pierpaolo sono comparsi in molte foto insieme, si sono incontrati per la prima volta ad una cena, grazie ad amici comuni. Hanno subito iniziato a sentirsi, ma l’amore è sbocciato solo dopo un servizio fotografico che hanno fatto insieme. Pierpaolo e Ariadna sono stati insieme alcuni anni e nel luglio 2017 hanno avuto un figlio, il piccolo Leonardo. Appena un mese dopo la nascita del bambino, la coppia ha attraversato una grossa crisi e i due si sono lasciati.

Tornato single, Pierpaolo potrebbe aver avuto altri flirt di cui non si è mai saputo nulla. Nel 2018 Paola Di Benedetto ha confessato di aver avuto una breve relazione con lui, prontamente smentita dall’ex velino. Negli ultimi tempi è stato accostato a varie donne, da Jay Gigli a Ginevra Lambruschi. Con quest’ultima ha avuto una breve relazione, terminata non senza qualche accusa reciproca.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, reality che lo ha visto protagonista per la totale durata dei cinque mesi, fino alla finale, Pierpaolo si è avvicinato molto a Elisabetta Gregoraci. Un’amicizia speciale, è stata definita quella tra i due, che non è sfociata in amore. Elisabetta ha lasciato la Casa l’8 dicembre, in seguito al prolungamento del programma, Pierpaolo è rimasto e ha approfondito l’amicizia con Giulia Salemi.

Amicizia diventata presto amore, tanto che i due sono diventati una coppia vera e propria, pronti a viversi fuori dalla casa.

Chi è la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi?

Giulia Salemi è influencer molto nota: classe 1993, è nata a Piacenza il 1 aprile, è conosciuta per le sue partecipazioni televisive ma anche per quel vestito che ha fatto scandalo al Festival del Cinema di Venezia. Prima di Pierpaolo, Giulia ha avuto una relazione (finita non nel migliore dei modi) con Francesco Monte. Una particolarità: anche lui era stato suo “coinquilino” nella casa del Grande Fratello.

7 curiosità su Pierpaolo Pretelli

– Il giovane è molto appassionato di sport: pratica canottaggio e calcio. Inoltre, è un accanito tifoso della Juventus ed è da sempre fan di Alessandro Del Piero, ex calciatore bianconero.

– Nel 2010, prima di diventare famoso, Pierpaolo ha avuto una piccola parte in “Basilicata Coast to Coast”, il film diretto da Rocco Papaleo.

– Dove vive Pierpaolo Pretelli? Fin dagli anni dell’università si è trasferito a Roma, lasciando la sua amata Basilicata. Non conosciamo l’entità dei suoi guadagni e del suo patrimonio.

– Pierpaolo è un accanito lettore: adora leggere e appena può passa il suo tempo libero in compagnia di un buon libro.

– Uno dei suoi tanti desideri è diventare un inviato televisivo. Come ha dichiarato in un’intervista a Star People News, ritiene che il mondo della tv necessiti di una “ventata di novità”, e vorrebbe partecipare al cambiamento del mondo dello spettacolo.

– Pierpaolo è un bravissimo cuoco e si diletta tra i fornelli, soprattutto quando si tratta di organizzare cene tra amici.

– Nel maggio del 2021 è stato vittima di uno scherzo de Le Iene, con la collaborazione di Giulia Salemi, in cui gli è stato fatto credere di doversi convertire alla religione islamica per amore di Giulia.