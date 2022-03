Il loro amore è sbocciato sotto i riflettori del GF, ma cosa sappiamo del loro nido? Ecco dove vivono Pierpaolo Pretelli e la sua amata Giulia Salemi!

Dalla Casa più spiata d’Italia a un delizioso e riservatissimo appartamento in cui vivere il loro grande amore al riparo dai riflettori: vi portiamo a fare un giro a casa di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dove tutto profuma di comfort e stile nel segno della modernità! Ecco dove vivono i ‘Prelemi‘ nel cuore di Milano…

La casa di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi a Milano

Mtv Cribs Italia ci ha mostrato un curioso scorcio della deliziosa abitazione in cui vivono i Prelemi, per la gioia dei fan della coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello! La casa milanese di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è davvero bellissima, un tuffo tra il candore del bianco e il massimo del comfort in un ambiente luminosissimo e super accogliente!

La residenza meneghina della coppia brilla di luce con il suo accento extra white scelto per gli interni, dove la zona living è incastonata in un ambiente in cui spunta anche una raffinata cucina. E non manca una nota scaramantica con i “peperoncini portafortuna” che Giulia Salemi ha disseminato in tutta la casa, dalle porte ai vasi per i fiori! Ma scopriamo di più…

La living room dei Prelemi: ecco il salotto di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Nella living room di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi tantissimo spazio al glamour e zero margine al disordine! Tutto appare in perfetta armonia e in assoluto equilibrio, ogni cosa al proprio posto e nessuna sbavatura: insomma, è un nido davvero super organizzato per assecondare tutte le esigenze dei Prelemi in fatto di stile e comodità!

Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli casa

Dalle pareti agli infissi, passando per i mobili e i complementi d’arredo, non si può fare a meno di notare (e amare) il dominio assoluto dei toni neutri, pronto a confezionare un design dal carattere elegante e raffinato, ma al tempo stesso deciso e ricercato. Il restyling dell’appartamento, firmato dall’architetto Alberto Vanin e il team di “Facile Ristrutturare”, si è concluso nel 2021 e il risultato è a dir poco spettacolare. In casa, poi, non mancano accenti oro e specchi che restituiscono un effetto che amplifica gli spazi.

Una chicca è rappresentata dalla cucina lineare che si trova alle spalle dell’ampio divano bianco, completo di angolo tv, in cui la coppia ama trascorrere i suoi dolci momenti di relax lontano dagli impegni professionali…

La camera da letto di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

A casa dei Prelemi la camera da letto è un angolo di paradiso e comfort davvero sofisticato e intrigante, dove il gioco di luci e tonalità in equilibrio tra il bianco, il grigio e l’oro la fa da padrone in un ambiente unico e accogliente dove la carta da parati è il dettaglio chic da non perdere…

Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli

Insieme all’architetto di fiducia, Giulia Salemi ha ricavato una cabina armadio da favola nella stanza, ma… ci sarà spazio per tutti? Scopriamo di più…

La cabina armadio di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, o forse no…

Ed eccoci dentro la grande cabina armadio dei Prelemi, dove a dettare il passo è senza dubbio il tocco glam di Giulia Salemi! Dalle immagini di questo angolo della loro casa non abbiamo dubbi: a Pierpaolo Pretelli non restano che pochi centimetri per i suoi outfit, ma non sembra dispiacersi di cedere buona parte dello spazio al guardaroba scintillante della sua dolce metà!

Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli cabina armadio

