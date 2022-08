Secondo indiscrezioni i due ex gieffini, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, sarebbero pronti a diventare marito e moglie.

A due anni dall’inizio della loro storia d’amore al Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sarebbero pronti a diventare marito e moglie. Secondo indiscrezioni infatti i due – che non hanno ancora confermato la notizia – starebbero già organizzando la cerimonia.

Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano

Secondo Dagospia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli starebbero già progettando le loro nozze. I due confermeranno la notizia? In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più sulla coppia, sbocciata al Grande Fratello Vip e diventata ben presto una delle più amate dei social.

In questi anni insieme a Pierpaolo, Giulia Salemi sembra aver finalmente trovato la serenità e ha anche conosciuto il piccolo Leo, il figlio che l’ex velino ha avuto insieme alla sua ex, Ariadna Romero. Al momento né lui né la Salemi hanno confermato le voci in circolazione e in tanti tra i loro fan sono impazienti di sapere se davvero i due diventeranno marito e moglie e se sveleranno qualche dettaglio in più sulla cerimonia. Di recente la madre di Giulia, Farida Tehrani, ha svelato alcuni retroscena sul rapporto tra sua figlia e l’ex velino.

