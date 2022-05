La mamma dell’influencer parla del rapporto con il suo genero, l’ex gieffino, di cosa gli piace di lui e quali sono i suoi difetti.

Fariba Tehrani ha raccontato, in occasione di un’intervista su Nuovo TV, il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino è fidanzato con la figlia, Giulia Salemi con la quale Fariba ha un rapporto quasi simbiotico. Sul suo genero ha rivelato quali sono i suoi difetti e i suoi pregi.

Le dichiarazioni della mamma di Giulia Salemi su Pretelli

Come riporta Blogtivvu, Fariba parla del rapporto con Pierpaolo Pretelli: “Io e Pierpaolo nutriamo affetto sincero e rispetto reciproco. Al contrario di ciò che dicono le malelingue, ossia che sarei una madre invadente, lascio che Giulia sia più autonoma possibile. Anche se mi manca e mi piacerebbe sentirla tutti i giorni, li chiamo solo quando c’è bisogno, vado a casa loro quando Pier non c’è o quando mia figlia mi chiede di tenere il cagnolino, Prince Valiant.“

Poi la mamma di Giulia Salemi rivela i difetti del genero: “Un difetto di Pierpaolo? Cerca sempre l’attenzione totale ed esclusiva di Giulia ed è un bel po’ geloso. Ma compensa tutto questo con i suoi tanti pregi.” Dunque, sembra che tra genero e suocera il rapporto almeno per ora vada a gonfie vele e che non ci siano conflitti a parte il fatto che Pretelli sembri portare via le attenzioni di Giulia.

In ogni caso i due formano una coppia bellissima che ha anche la benedizione di mamma Fariba. Ma i fan aspettano le nozze, che siano in vista?

Riproduzione riservata © 2022 - DG