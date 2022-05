Alena Seredova ha organizzato una festa con tutta la famiglia, per celebrare i due anni della piccola Vivienne nata dall’amore con Alessandro Nasi.

Vivienne compie due anni e la sua mamma Alena ha organizzato un bellissimo party all’aperto con tutta la famiglia. La piccola è la terza figlia della Seredova avuta con il compagno Alessandro Nasi. Una gioia immensa per la modella che ha due figli, Louis Thomas e David Lee, nati dal matrimonio con Gigi Buffon.

La festa di Alena Seredova per la piccola Vivienne

Come riporta Today: “Per il compleanno di Vivienne, infatti, Alena Seredova ha organizzato una bellissima festa all’aperto dove tutti, dai fratellini della festeggiata ai nonni, passando per i cuginetti, si sono ritrovati insieme, circondati da un’atmosfera serena allietatata da palloncini e addobbi con il nome della bambina. Raggiante la modella ceca: “Noi”, scrive nella didascalia che la mostra con Alessandro Nasi, la figlia e i suoi ometti Louis e David, descritti dall’hashtag #fratelli nella foto che li mostra tutti e tre vicini in una tenera cartolina social che attesta la forza del loro legame.“

Un party indimenticabile pieno di verde e palloncini rosa, e tutta la famiglia che stringe la piccola. Un ritratto familiare davvero molto bello e felice. Inoltre, in giro circola la voce secondo cui la Seredova e il suo compagno si sarebbero sposati in gran segreto. A far sorgere questo sospetto ai fan, è una foto in cui la modella ha un vestito bianco e alle sue spalle si nota una chiesetta. Che sia davvero così?

