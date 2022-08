Conosciamo meglio Alena Seredova, modella e showgirl ceca, conosciuta anche (ma non solo) per essere stata la moglie del portiere Gigi Buffon.

Alena Seredova è famosissima in Italia perché è l’ex moglie del portiere della Nazionale Gigi Buffon, da cui ha avuto due figli e un divorzio parecchio sotto i riflettori. Ha avuto poi una bambina da Alessandro Nasi. Non tutti però conoscono davvero bene la sua carriera e vita privata. Nonostante la popolarità, infatti, Alena è una donna molto riservata, che non ama essere oggetto di gossip.

Chi è Alena Seredova: la scheda

Nome e cognome: Alena Seredova

Data e luogo di nascita: 21 marzo 1978, Praga

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Showgirl, modella, attrice

Compagno: Alessandro Nasi

Figli: Vivienne Charlotte Nasi, David Lee Buffon, Louis Thomas Buffon

Alena Seredova: biografia e carriera

Nata a Praga, sin da adolescente si fa notare per la sua bellezza ed entra a far parte del mondo della moda, facendosi ritrarre da uno dei più celebri fotografi del suo Paese. La carriera di modella la porta prima in Grecia, e poi, a soli diciassette anni, in Italia, che diventerà la sua casa.

Nel 1998 partecipa a Miss Repubblica Ceca, dove si classifica seconda. Rappresenta poi il suo Paese a Miss Mondo, aggiudicandosi il quarto posto. Nel 2001 si fa conoscere al grande pubblico italiano per via della trasmissione “Torno sabato”, varietà del sabato sera di Raiuno, condotto da Giorgio Panariello.

Da lì ha inizio la sua carriera, che la porta a condurre diversi programmi tv e a recitare in alcuni film, tra cui una commedia di Vincenzo Salemme e persino un cinepattone, Christmas in Love.

Dopo il matrimonio con Buffon, Alena preferisce dedicarsi alla vita privata e alla famiglia, sposando uno stile di vita più riservato e lontano dai riflettori.

La vita privata di Alena Seredova: dall’ex marito Gigi Buffon ad Alessandro Nasi

Nel 2005 Alena si è fidanzata con Gigi Buffon. Nel 2011 i due sono convolati a nozze, ma tre anni più tardi si sono separati dopo che il portiere della Juventus fu sorpreso in compagnia della conduttrice Ilaria D’Amico.

Il tradimento del calciatore nei confronti della moglie fece scalpore, ma qualche anno più tardi Alena Seredova (che ha confessato di averlo saputo dalla radio) ritroverà la serenità accanto al manager Alessandro Nasi, cugino di Lapo Elkann.

In occasione della nascita del primo figlio di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, Alena Seredova dichiarerà a Libero: “Sono felice se le cose gli vanno bene perché se tutto questo ambaradan come lo chiamo io, questo pasticcio, fosse successo per niente sarebbe stato peggio.

Sono serena se ha trovato la sua strada perché io, in questo momento, sono molto felice. Se avessi fatto prevalere dentro di me rabbia e odio per quello che era successo, non sarei stata capace di spiegare amorevolmente ai miei cuccioli cosa stesse succedendo”.

Alena Seredova: figli

Dalla unione tra Alena Seredova e il portiere Gigi Buffon sono nati due figli: Louis Thomas Buffon, nato nel 2007, e David Lee Buffon, nato nel 2009.

Nel gennaio del 2020 ha annunciato la sua terza gravidanza con un post Instagram: è il primo figlio di di Alena Seredova e Alessando Nasi. La bambina, Vivienne Charlotte, è venuta alla luce il 19 maggio dello stesso anno.

Nasi le ha poi chiesto di sposarlo, nell’agosto del 2022, e la risposta è stata, tramite stories, “I Said Yes”, che si traduce ovviamente in sì.

Chi è il compagno di Alena Seredova, Alessandro Nasi?

Alessandro Nasi è un manager e imprenditore italiano di spicco conosciuto anche negli Stati Uniti, a New York (dove è cresciuto). Il suo nome è legato indissolubilmente alla celebre famiglia Agnelli: è infatti cugino di Lapo e John Elkann!

Nato nel 1974 a Torino, è entrato in punta di piedi nella vita della bella Alena e per lei avrebbe deciso di lasciare l’America e tornare nel suo Piemonte, per completare gli studi in Amministrazione aziendale. Alena Seredova e Alessandro Nasi sono ormai una coppia stabile, tanto da trascorrere anche le vacanze insieme, in compagnia dei figli della modella.

Nel gennaio del 2020 è stata la stessa coppia su Instagram a dare l’annuncio della gravidanza di Alena.

Dove abita Alena Seredova?

Alena Seredova abita con i suoi figli a Torino, in un appartamento in collina. Per molto tempo ha vissuto in una villa di mille metri quadrati, circondata da un immenso giardino, insieme a Gigi Buffon. Quattro anni dopo la separazione ecco la svolta: nuova casa, più piccola, vita nuova.

La casa scelta da Alena è tranquilla e immersa nel verde: essenziale ed elegante, proprio come lei.

Alena Seredova in 13 curiosità

– Le piace giocare a tennis e sciare; per mantenersi in forma pratica yoga e pilates e d’estate ama camminare all’aria aperta.

– Ha una scatola di ricordi in cui conserva tutti gli oggetti che per lei hanno un grande valore: dai primi orecchini di sua nonna, alle foto dei suoi figli.

– Non ha mai amato il suo seno abbondante, e ha rivelato di aver impiegato anni ad accettare il suo fisico e specialmente la sua altezza (è alta 181 cm).

– Ha un cane di nome Sprint che l’ha aiutata a superare il difficile momento della separazione da Buffon e che è divenuto, suo malgrado, protagonista di un polverone mediatico per via di una foto pubblicata su Instagram dalla showgirl. Nell’immagine, criticata da molti follower, si vede Sprint che veglia sulla culla della neonata Vivienne Charlotte.

– Alena Seredova ha dichiarato che, dopo la nascita dei suoi figli, non avrebbe mai più posato senza veli.

– Le piace trascorrere più tempo possibile insieme ai suoi due figli, Luis Thomas e David Lee. Per questo li va a prendere tutti i giorni a scuola e gioca insieme a loro.

– Ha creato una propria linea di gioielli e ha dichiarato di preferire quelli informali e poco appariscenti. Anche per i suoi look, Alena preferisce capi semplici, e magari un solo elemento di grande spicco.

– Non ama particolarmente fare shopping e, quando può, lascia che siano i suoi bambini a scegliere i suoi outfit.

– Ha rivelato di aver scoperto il tradimento di suo marito Gigi Buffon sulle pagine di Chi: “È come se la mia casa avesse preso fuoco e il mio unico pensiero fosse quello di portare in salvo i miei bambini“, ha rivelato a Donna Moderna.

– Ha insegnato ai suoi figli la sua lingua madre, il ceco, e a DiLei ha raccontato: “I miei bimbi hanno la doppia cittadinanza e sono trilingue. Fanno la scuola inglese, parlano ceco, studiano italiano con me…e mi riprendono per quello che scrivo”.

– Sui social condivide tanti dei momenti trascorsi con i figli attraverso Instagram.

– Nel novembre del 2019 ha confessato al Corriere della Sera che quando è nata i medici temevano che avesse l’ittiosi, una malattia (purtroppo senza cura) della pelle, cosa poi rivelatasi infondata. Ne ha parlato in merito al bambino abbandonato dai genitori al Sant’Anna di Torino affetto da questa malattia.

– Non si conoscono i suoi cachet come modella. Novella 2000, però, ai tempi dal divorzio da Buffon parlava della necessità di spartirsi un patrimonio composto da: 1 villa a Forte dei Marmi, 5 appartamenti a Parma, 5 ville a Limone Piemonte, due case a Rivoli e addirittura 20 appartamenti in Sardegna.

