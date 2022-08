Sicuri di non sapere chi è Alessandro Nasi? Il suo nome è legato a una delle famiglie più in vista d’Italia, ma anche a una splendida donna, Alena Seredova: scopriamo tutto!

Alessandro Nasi è un volto noto all’imprenditoria italiana ma anche al jet set. Il motivo? Le sue prestigiose origini e anche… un fascino da tombeur de femmes! Di donne che contano, nella sua vita, è facile credere ce ne siano state tante, ma una su tutte ha scatenato i fuochi del gossip anche su di lui: Alena Seredova!

Cerchiamo di capire di più sull’identità Alessandro Nasi e su cosa si nasconde tra le righe della straordinaria biografia del compagno di Alena Seredova, che le ha chiesto di sposarla!

Alessandro Nasi e la famiglia Agnelli

Alessandro Nasi è nato il 18 aprile del 1974 (Ariete) a Torino, ma è cresciuto nel cuore degli Stati Uniti, New York. Erede della celebre famiglia Agnelli, è cugino di Lapo e John Elkann! Che cosa fa nella vita? Il suo mestiere non si è discostato dai binari di un percorso familiare davvero straordinario, e si è dedicato al ruolo di manager.

Imprenditore di grande stoffa, dunque, ma anche uomo dalle mille sfumature e dal fascino irresistibile. Almeno per la sua dolcissima metà…Ha deciso di tornare nel suo Piemonte per laurearsi in Amministrazione aziendale, e avviare così una brillante carriera.

Alessandro Nasi e Alena Seredova: la storia d’amore

Il cuore del bellissimo Alessandro Nasi appartiene alla modella Alena Seredova, ex moglie di Gianluigi Buffon.

Alessandro Nasi ha conosciuto Alena Seredova sugli spalti di uno stadio: a unirli la passione per il calcio e… per la Juventus! Con lei ha deciso di vivere una romantica favola ricca di progetti e ambizioni, una relazione che sembra particolarmente gradita anche ai figli della compagna. Secondo le cronache rosa, infatti, l’imprenditore sarebbe riuscito perfettamente a ‘imporsi’ come un saldo punto di riferimento per la sua donna e i ragazzi, tanto da creare una bella e armoniosa famiglia allargata.

Dal 2014, il loro amore ha monopolizzato l’interesse dei tabloid e nel 2020 hanno nuovamente riacceso la fiamma rosa: la showgirl ha infatti annunciato di essere in dolce attesa! Per Nasi si tratta del primo figlio, mentre Alena – come sappiamo – ha già due figli dal precedente matrimonio.

La bimba, Vivienne Charlotte, è venuta alla luce il 19 maggio del 2020.

Nell’estate del 2022, inoltre, ha chiesto in sposa la sua compagna, che attraverso le sue stories di Instagram ha scritto “I Said Yes”, ovviamente sì.

Dove vive Alessandro Nasi?

Torinese doc trapiantato negli States, Alessandro Nasi per amore di Alena Seredova ha scelto di passare decisamente meno tempo in America per poter così stare accanto alla compagna e ai suoi due figli.

Sappiamo poi che Alena ha una casa a Torino: la showgirl, infatti, dopo la separazione da Buffon, aveva comprato una dimora per sé e i suoi due figli.

Il patrimonio di Alessandro Nasi

Difficile fare i conti in tasca (al centesimo) ad Alessandro Nasi, ma certamente parla per lui il fatto di essere vicepresidente di Exor.

Questa holding finanziaria italiana è controllata dagli eredi delle famiglie Agnelli e Nasi ed è il secondo gruppo economico italiano per fatturato (e il numero 24 al mondo!).

3 curiosità su Alessandro Nasi

– A differenza del cugino Lapo Elkann, Alessandro non ha mai amato la sovraesposizione mediatica e ha sempre cercato di tenere un basso profilo in favore di una vita riservata.

– Non ha un profilo social, e le uniche foto di lui lontane dai riflettori dei paparazzi arrivano attraverso la pagina Instagram di Alena Seredova.

– La sua passione per economia e finanza è diventata una vera e propria professione, il cui esordio è stato nei panni dell’analista finanziario.

Riproduzione riservata © 2022 - DG