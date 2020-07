Alberto Salerno: chi è realmente il marito di Mara Maionchi

Dai brani di successo al matrimonio con Mara Maionchi: ecco chi è Alberto Salerno, paroliere e produttore milanese!

È uno dei parolieri più noti nel mondo della musica italiana, con i suoi brani ha raggiunto un clamoroso successo e tante soddisfazioni: stiamo parlando di Alberto Salerno, figlio d’arte, e conosciuto per essere anche il marito della produttrice e conduttrice Mara Maionchi. Ripercorriamo insieme la sua carriera e scopriamo alcuni dettagli sul matrimonio con il giudice di X Factor!

Chi è Alberto Salerno: la biografia

Classe 1949, Alberto Salerno nasce a Milano il 30 dicembre, sotto il segno zodiacale del Capricorno. È figlio d’arte: il padre è Nicola, conosciuto come Nisa, un paroliere e compositore napoletano, che gli trasmette l’amore per la musica.

Infatti, Alberto ha solamente 15 anni quando muove i primi passi in questo mondo per lui tanto affascinante. Comincia a frequentare degli studi di registrazione e a scrivere i suoi primi brani. Raggiunta la maggiore età, il suo testo Avevo un cuore, cantata da Mino Reitano, raggiunge un clamoroso successo.

Intraprende, così, una carriera ricca di soddisfazioni e di successi: come paroliere raggiunge la notorietà con Io vagabondo, Bella da morire, Terra Promessa, Menta e rosmarino, Bella d’estate e tante altre canzoni. Nel corso della sua carriera si dedica maggiormente ai giovani talenti.

Alberto Salerno: figli e moglie

Alberto vive da tantissimi anni una meravigliosa storia d’amore con la famosa e amata Mara Maionchi. I due si sono sposati nel 1976 e hanno deciso di condividere alcuni dettagli sul loro incredibile rapporto nel libro Il primo anno va male, tutti gli altri sempre peggio.

Il loro matrimonio, però, non è tutto rose e fiori, infatti hanno incontrato diversi ostacoli. La Maionchi ha confessato di essere stata tradita dal marito e di aver perdonato il tradimento. Nonostante non si siano parlati per mesi, i due sono riusciti a recuperare il rapporto e a ritrovare l’equilibrio giusto per mandare avanti il matrimonio.

Sono innamoratissimi delle loro due figlie, Giulia e Camilla, e dei loro bellissimi nipoti, Niccolò, Margherita e Mirtilla.

6 curiosità su Alberto Salerno

-Nel 2007 ha fondato un‘etichetta discografica con sede a Milano, Non Ho L’età.

-Non tutti lo sanno, ma è stato proprio Alberto insieme a sua moglie Mara a scoprire e lanciare Tiziano Ferro!

-Anche se non è molto presente, Alberto ha anche un profilo Instagram in cui condivide molti scatti e video della sua vita quotidiana!

-Alberto ha 8 anni in meno della moglie.

– Nel giugno del 2020 ha fatto discutere un suo post sui gay: per questo è stato bacchettato dalla moglie.

-Dove abita? Sembrerebbe essere residente a Milano.

