“Ma cosa c**zo dici”. Mara Maionchi furibonda con il marito

Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi, ha scritto sui propri social una frase shock contro gli omosessuali. La moglie gli risponde per le rime, lui si scusa.

Il carattere spontaneo e irascibile di Mara Maionchi è conosciuto da tutti ormai, ma questa volta suo marito, Alberto Salerno, anche secondo lei ha superato il limite. Con un post su Facebook Salerno, famoso paroliere della musica italiana, in cui prendeva di mira gli omosessuali in Rai ha scatenato le reazioni indignate degli utenti, del sito Gay.it che ha rilanciato l’affermazione sui propri social e anche della Maionchi, che ha risposto così: “Ma cosa c**zo dici, ti tolgo i social!. Ecco tutti i dettagli!

Mara Maionchi si infuria con il marito per la frase omofoba

Ecco il post che il sito Gay.it ha screenshottato e ha messo sui propri social, e a cui Mara Maionchi ha risposto, su Twitter.

Alberto Salerno, il marito di Mara Maionchi su FB: "com’è che su #Rai Uno ci sono un sacco di gay?" https://t.co/IrdcRD3ZPe pic.twitter.com/dAMNdOX3BC — Gay.it (@gayit) June 30, 2020

Il post scritto (e poi cancellato) da Salerno è stato pubblicato nel pomeriggio del 30 giugno, mentre “stavo guardando Diaco (il programma condotto da lui Io e te, ndr)”, come lui stesso ha scritto. Inoltre, rispondendo ai commenti degli utenti, ha aggiunto tra le altre cose: “e poi dicono che lobby dei gay non esiste“.

Con il passare dei minuti, e la pioggia di critiche ricevute, il paroliere ha frenato, dicendo che: “Il mio non era un post in senso dispregiativo“; e che “probabilmente ho sbagliato io se sono stato frainteso“.

Come già detto, anche la moglie Mara Maionchi ha rimproverato sui social il marito. Poi in serata è arrivato anche un nuovo post di “scuse”. “Nella mia vita ho avuto modo di conoscere tanti gay, alcuni molto talentuosi e intelligenti, alcuni dei veri signori, altri meno. La nostra casa non ha mai chiuso la porta in faccia a nessuno. Ora che io, per uno stupido post, debba sentirmi accusare di essere omofobo non mi fa incazzare, mi procura un grande dispiacere e per questa sera la chiudo qui” ha scritto.

