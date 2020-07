Lapo Elkann innamorato! la sua nuova fidanzata è…

View this post on Instagram

Questa settimana su "Chi" in esclusiva il vicepresidente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, dopo il lockdown trascorso in Liguria con la sua compagna , Silvia Toffanin, e i suoi figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, punta a nuove sfide. Intanto Lapo Elkann, a Ibiza, esce allo scoperto per la prima volta con la donna che lo ha fatto rinascere dopo il grave incidente: lei si chiama Joana Lemos, è portoghese, ha 47 anni , ed è una ex campionessa di rally, ora apprezzata manager impegnata nel sociale. Prima "luna di miele" dopo il lockdown, trascorso ognuno con i propri figli, per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, che hanno festeggiato a Monte Carlo , il loro terzo anno d'amore. Chi festeggia invece l'arrivo di un maschietto è la coppia composta dal difensore della Juventus Daniele Rugani e dalla conduttrice Michela Persico, felici dopo aver vissuto con angoscia i primi mesi di gravidanza perché entrambi positivi al Coronavirus. Un'altra futura mamma celebre che sta vivendo i primi sprazzi di questa strana estate è il vicepresidente della Camera Mara Carfagna, che si è concessa un weekend a Capri con il compagno, Alessandro Ruben, dove ha sfoggiato per la prima volta il "pa cione" in costume da bagno. Tutto questo e molto di più questa settimana su @chimagazine in edicola. E questa settimana allegato alla rivista il nuovo inserto "Chi Viaggi" , dedicato ai luoghi più belli d'Italia da riscoprire in vacanza, accompagnati da personaggi celebri che fanno da guida alla scoperta del nostro Bel Paese. #chimagazineit #scoop #esclusivo #piersilvioberlusconi #mediaset #lapoelkann #joanalemos #ambraangiolini #massimilianoallegri #michelapersico #danielerugani #maracarfagna #babyshower #lietoeventop