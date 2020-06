Ilary Blasi e Francesco Totti infiammano la Riviera Romagnola

Non c’è pace neanche in vacanza per Il Capitano e sua moglie. I fan, infatti, saputo della loro presenza a Riccione sono andati alla ricerca di un selfie. E i due non si sono negati.

Vacanze italiane per la maggior parte dei vip nostrani. In molti, dopo la fine delle restrizioni, hanno deciso di raggiungere le mete da sogno italiane per godersi qualche giorno di sole e di mare. Anche Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scelto l’Italia per la loro vacanza e sono approdati a Riccione. Prima, però, hanno fatto una piccola tappa in Umbria. Con loro anche le sorelle della conduttrice e alcuni amici.

Ilary e Francesco sorridenti nella Riviera romagnola

Il sole caldo di Riccione, le onde del mare e giornate fatte di relax e risate: così l’ex capitano della Roma e sua moglie hanno deciso di trascorrere le vacanze nella Riviera Romagnola. Nel pomeriggio, inoltre, si sono dedicati anche allo shopping per le vie del centro, come testimoniano alcuni fan che non solo li hanno incontrati ma hanno anche scattato delle foto insieme.

Gioviali e alla mano, l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip e suo marito hanno deciso di non disattendere le aspettative dei loro fan che hanno chiesto qualche selfie come ricordo.

Ma non è tutto, la Blasi ha deciso di condividere le sue giornate sui social tra scatti e Instagram stories divertenti.

Ilary Blasi: scatenata con Melory e Silvia

Che Ilary abbia sempre avuto un ottimo rapporto con le sue sorelle è ormai cosa nota. La conduttrice, infatti, non si separa mai da Melory e Silvia, anzi, cerca sempre di trascorrere del tempo con loro. E così anche la vacanza ha deciso di organizzarla con le sue sorelle.

Le tre, dopo una cena in un noto locale della zona, inoltre, hanno deciso di concludere la serata in una discoteca. Tra risate e qualche cocktail l’aria spensierata e di festa l’ha fatta da padrone.

Anche Francesco si è divertito, con il suo gruppo di amici, e come la moglie si è prestato ai selfie che i suoi fan gli hanno chiesto durante l’arco della giornata.

