Barbara D’Urso denuncia Naike Rivelli, lei svela: “Ha un amante segreto”

In un video pubblicato su Instagram Naike Rivelli svela il motivo della denuncia arrivata dai legali di Barbara D’Urso… pare ci sia di mezzo un pettegolezzo piccante!

Guerra aperta tra Barbara D’Urso e Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. Dopo un primo video dove Naike ha svelato di essere stata denunciata dalla conduttrice ne arriva un secondo su Instagram per rivelare i motivi del procedimento. Dalla sua parte, sempre e comunque, la mamma Ornella non si capacita delle misure prese dalla D’Urso.

Il video di Naike Rivelli contro Barbara D’Urso

Nel video Naike apre facendo il verso a Barbara D’Urso. Sembra una presa in giro goliardica ma la ripresa diventa subito seria e Naike decide di condividere con i suoi follower i motivi che avrebbero spinto Barbara D’Urso a querelarla.

“Un’indagine penale per due cose – spiega Naike – : pare che io abbia cercato di fruttare il suo nome per farmi pubblicità, cosa incredibile per me. La seconda accusa è di diffamazione e risale a un vecchio post, dove dico che pare che Barbara abbia avuto un amante a Mediaset. Sono tutte voci di corridoio, uno è libero di raccontare di aver sentito dire una cosa. Non ho detto che è così”.

Poi parla direttamente alla conduttrice: “Non è che forse hai la coda di paglia Barbara? Non puoi prendertela. Una giornalista vera si mette i gioco. Santa Barbara D’Urso non si fa così”.

Il primo video di Naike Rivelli e Ornella Muti

Nel primo video mamma e figlia hanno svelato in anteprima la denuncia della Signora D’Urso, raccontando con umorismo della loro domenica passata dai Carabinieri per fare luce sulla questione. Ornella Muti si schiera senza remore dalla parte della figlia e dice alla videocamera: “I figli no si toccano. Una mamma e un’amica che denuncia un figlio… non si fa così”.

E prosegue nella sua difesa con questa parole: “La cattiva è Barbara. Dopo tutto quello che fa lei che uno non possa parlare di lei mi sembra un po’… Parla di tutto e di tutti, forse avrà tante denunce anche lei”.

