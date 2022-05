Come ospite a Porta a Porta, l’imprenditrice ha parlato delle numerose polemiche che l’hanno investita e svela che aveva provato ad aprire un asilo aziendale per agevolare le mamme dipendenti, ma…

Elisabetta Franchi torna a parlare delle polemiche che l’hanno investita nelle scorse settimane. Dopo le dichiarazioni sulle donne “anta” che ha suscitato critiche negative, l’imprenditrice spiega il suo punto di vista a Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa.

Le dichiarazioni di Elisabetta Franchi sull’asilo aziendale

Come riporta Fan Page, l’imprenditrice si è espressa nuovamente sulle polemiche contro le sue dichiarazioni: “Io ho una famiglia numerosa, lavoro tantissimo e i figli comunque sono riuscita a concepirli e a crescerli. Una donna che si trova in una posizione apicale, in una posizione dirigenziale e decide di fare una famiglia – giustamente, perché io sono per la famiglia, non contro la famiglia – però si ritrova poi un problema”.

E ancora: “Noi sappiamo benissimo che in Italia ci sono 5 mesi di maternità, dove percepisci il tuo compenso al 100%, l’80% lo dà l’Inps, il 20% lo dà l’azienda, poi hai 6 mesi di maternità facoltativa“. Poi l’imprenditrice svela di aver provato ad inserire l’asilo aziendale per aiutare le dipendenti mamme: “Ci ho provato però dobbiamo anche ammettere che la burocrazia in Italia ti taglia le ali. Ci vuole welfare, ci vogliono le istituzioni, ci vuole lo Stato, ci vuole il sociale e ci vuole l’impresa perché da sola non ce la puoi fare. Io cinque anni fa ho provato ad aprire un asilo aziendale e non ci sono riuscita e, a quanto pare, non solo io perché gli asili nelle aziende oggi in Italia non credo che se ne contino tantissimi“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG