Dopo la lite tra Tina Cipollari e il cavaliere Fabio Nova, l’opinionista ha discusso in modo molto intenso anche con il suo collega Gianni Sperti.

Tra Tina Cipollari e Gianni Sperti si è consumata una clamorosa lite negli studi del dating show. Tutto è partito da alcune considerazioni dell’opinionista contro il cavaliere Fabio che il collega ha appoggiato, invece di difendere lei. Questo episodio ha dato vita a una serie di insulti pesanti e una tensione crescente.

Perchè Gianni e Tina hanno litigato

Come riporta Caffeina, la lite è partita dal fatto che Gianni Sperti non abbia preso le difese di Tina contro Fabio. L’opinionista dichiara: “Diciamo la verità sei stata tu per prima a screditare il suo lavoro. Per lui quando è arrivato non ha detto nulla. Non ha fatto i complimenti nemmeno per una delle sue foto, le hai criticate tutte. Tu hai denigrato la sua professionalità dicendo che non è un grande fotografo”.

E ancora: “Dovevi essere oggettiva ed ammettere che erano delle belle fotografie. Io e te ci permettiamo di dire quello che pensiamo e come vogliamo. Però è giusto che loro rispondano come vogliono. Altrimenti sembra che noi abbiamo un potere che loro non hanno. Se lui si sente dire che è brutto può dirti che lo sei anche te. Non sindacare su lui che ti risponde dopo che gli hai detto che è brutto“.

A questo punto la Cipollari si infuria: “Maria sono stanca di passare di quella che lancia il sesso per prima. Questa diatriba è iniziata perché lui in un’altra puntata ha parlato in modo sgradevole di una sua ex. Io l’ho ripreso e lui mi ha aggredito. Da lì è nato tutto. Io non gli permetto di dire che sono una c…a. Senti Maria, ciao, ma ciao proprio. Lo sai qual è la cosa peggiore di questo momento? Sei tu la cosa peggiore e più fuori luogo sei tu. Perché tu fai proprio finta di non capire pur di venirmi contro e ti dico vai a quel paese. Fatti la puntata da solo, vai al Diavolo, vai all’inferno e vai a fare in c…o“.

