Dopo la scelta di Luca Salatino, è emersa anche un’indiscrezione su quella di Veronica indecisa tra Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa.

Secondo alcune anticipazioni che circolano sul web, Veronica Rimondi avrebbe fatto la sua scelta. Dopo quella di Luca Salatino, sembra essersi registrata anche quella della tronista. La Rimondi è da un po’ di tempo indecisa su due corteggiatori: Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa. Chi avrà scelto?

Veronica sceglie Matteo Farnea

Come riporta Blogtivvu: “Oggi è stata registrata l’ultima puntata di Uomini e Donne che andrà in onda venerdì 3 giugno. – riferiscono i colleghi di quellochetuttovoglionosapere.it – Nelle scorse settimane si era vociferato di un possibile debutto della versione Vip di Uomini e Donne in prima serata su Canale 5 ma così non sarà. Bisognerà attendere settembre per continuare a seguire le dinamiche di dame e cavalieri e conoscere i nuovi tronisti. La prossima settimana, oltre alla scelta di Luca Salatino, il pubblico della rete ammiraglia del Biscione vedrà anche la scelta di Veronica Rimondi. Matteo Farnea ha avuto la meglio sul rivale Andrea Della Cioppa.“

Dunque, Veronica ha scelto Matteo con cui da subito si è vista una certa affinità e interesse da parte della tronista. In molti sul web hanno sottolineato come si capisse già che la scelta sarebbe caduta su di lui. Come starà Andrea Della Cioppa, Maria De Filippi prevede un trono per lui? Si dovrà attendere qualche puntata ancora per scoprirlo ma i due stanno già vivendo la loro storia al di fuori delle telecamere.

Riproduzione riservata © 2022 - DG